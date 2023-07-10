В Белорецком районе Башкирии горит лес на площади более 40 га

В районе села Узян в Белорецком районе республики продолжается тушение лесного пожара. На данный момент площадь пожара превышает 40 гектаров, и есть опасность его распространения в сторону села.

В тушении пожара задействованы 45 человек и 13 единиц техники, включая бульдозеры и вертолет. За два дня вертолет уже совершил 30 сбросов воды общим объемом 105 тонн.

В целях предотвращения распространения пожара на населенный пункт и защиты жилых домов начальник Главного регионального управления МЧС России Марат Латыпов дал указание организовать работу аэромобильной группы, которая на данный момент состоит из 33 человек и 5 единиц техники. В тушении пожара также принимают участие волонтеры. Местность, где горит лес, является труднодоступной. В настоящее время угроза распространения огня сохраняется, а вокруг места пожара вырыта защитная полоса. Расстояние до населенного пункта составляет около 8 километров. Ситуация находится под контролем.