В Башкирии водитель сбежал с места ДТП, оставив умирающую женщину

В результате аварии, произошедшей в Дюртюлинском районе, скончалась женщина. По информации, полученной республиканского госкомитета по ЧС, экстренные службы получили сообщение о ДТП на дороге между селом Ангасяк и деревней Тарасовка.

Водитель автомобиля марки «Ока» потерял контроль над транспортным средством и врезался в дерево. В автомобиле находились два человека. Водитель покинул место аварии, а пассажирка погибла. Сотрудники освободили тело погибшей.

Полиция предварительно установила личность беглеца. Сожитель погибшей пассажирки был найден мертвым недалеко от места ДТП. Скорее всего, он покончил с собой.

Сотрудники ГИБДД проводят расследование для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.