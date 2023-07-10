Из Башкирии в зону СВО отправили очередной гумконвой с необходимыми ресурсами

В этот раз дальнобойщики доставляют бойцам важные ресурсы, включая пиломатериалы, воду, генераторы энергии, бензопилы, рабицы, маскировочные сети и современную технику, такую как квадрокоптеры и тепловизоры. Кроме того, в колонне также присутствуют несколько новых вездеходов УАЗ.

Один из водителей, Альфир, рассказал о своем опыте доставки гумпомощи. Сейчас он доставляет лес для возведения блиндажей. Этот рейс уже 26-й по счету. Он всегда рад встрече с ребятами, среди которых есть и земляки. Он подчеркнул, что боевой дух у наших бойцов всегда на высоте.

Заместитель председателя госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, Александр Лопухов сообщил, что дорога туда и обратно занимает около 4 суток, а колонне и сопровождающим предстоит преодолеть примерно 2000 километров. Каждая фура может перевозить около 20 тонн груза.

Также он отметил, что несколько наших подразделений уже получили гуманитарную помощь от республики. Новый гумконвой сформирован в соответствии с заявками командиров, которые были направлены лично Радию Хабирову. В сборах также принимают участие муниципалитеты и неравнодушные граждане.

Дальнобойщик Руслан из Дуванского района в этом году уже седьмой раз доставляет гуманитарную помощь, включая около 25 кубометров леса, тонну воды, 8 рабиц и другие посылки. Он уверен, что наши ребята вернутся с победой!