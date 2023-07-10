Бывшие работники «Башавтотранса» брали взятки у своих же

По информации прокуратуры Башкирии, два бывших руководителя автоколонны Уфимского пассажирского автотранспортного предприятия № 1 – подразделения ГУП «Башавтотранс» уличены в коррупции.
Сообщается, что в период с 2021 по 2022 годы они периодически требовали взятки от своих подчиненных водителей за игнорирование дисциплинарных мер за нарушения трудовой дисциплины и небрежное отношение к работе.
Общая сумма взяток составила более 100 тысяч рублей. Оба обвиняемых свою вину признали. Уголовные дела переданы в суд для проведения судебного разбирательства.