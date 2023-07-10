Из-за ненастья вылет из Сочи в Уфу задерживают

В ночь с 9 на 10 июля несколько рейсов в сочинском аэропорту было задержано из-за плохих погодных условий. Командирами 17 самолетов было принято решение направить их на запасные аэродромы в целях обеспечения безопасности пассажиров во время полета.

Так, в уфимском аэропорту было объявлено о задержке рейсов авиакомпании «Аэрофлот» в Уфу. Один из самолетов должен был прибыть в аэропорт в 01:45, но задержка продлилась до 14:50 местного времени. Второй самолет остался в аэропорту отправления до 15:30. Пассажиров обеспечивают всем необходимым, в том числе прохладительными напитками и горячим питанием.