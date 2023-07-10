В Хайбуллинском районе открылся новый ФОК

В комплексе есть универсальный игровой зал для занятий волейболом, теннисом, баскетболом, мини-футболом. Также здесь предусмотрены и другие помещения, включая раздевалки с душевыми, медицинский кабинет, гардероб, инвентарные, технические и вспомогательные комнаты. Там смогут тренироваться до 600 человек в день. Также в комплексе предусмотрены и условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.