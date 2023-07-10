В Хайбуллинском районе открылся новый ФОК

Гимнастика, игровые виды спорта, а также ряд единоборств. Заниматься этими видами спорта теперь с комфортом смогут жители села Бурибай. Накануне прошла церемония торжественного открытия нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Воспитанники местных спортклубов и школ уже опробовали тренировочный зал и новый инвентарь.
В комплексе есть универсальный игровой зал для занятий волейболом, теннисом, баскетболом, мини-футболом. Также здесь предусмотрены и другие помещения, включая раздевалки с душевыми, медицинский кабинет, гардероб, инвентарные, технические и вспомогательные комнаты. Там смогут тренироваться до 600 человек в день. Также в комплексе предусмотрены и условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В Хайбуллинском районе спорту уделяется большое внимание. Недавно в селе Акъяр был открыт спортивный комплекс сдачи норм ГТО, а в ближайшие дни откроется бассейн «Таналык».