Пять призывников из Башкирии отправились в научные роты Минобороны России

Они создаются под конкретные задачи на базе научно-исследовательских учреждений и вузов. На службу в научных ротах призываются молодые мужчины от 19 до 27 лет, не проходившие военную службу.

Отбор – строгий. У ребят должен быть диплом со средним баллом не менее 4,5, высокий уровень владения компьютером, знание хотя бы одного язык программирования, опыт работы с базами данных и графическими редакторами.

Пять юношей из Башкортостана отправятся в воинские части Москвы, Анапы, Санкт-Петербурга и Костромы. Всего за восемь лет республика делегировала в научные роты сто человек. Отличие службы в них – ведение научной деятельности.