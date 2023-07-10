В Уфу приедет молодежный форум «Умный город. Наше будущее»

В Уфе пройдет II Всероссийский молодежный форум «Умный город. Наше будущее», который состоится в рамках IV Международного форума развития и цифровой трансформации городов «Умный город – Умная страна». Мероприятие получило поддержку Министерства строительства и Цифровизации России.

В своем приветственном обращении участникам форума, Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров отметил, что в настоящее время происходят значительные изменения в архитектуре городов и создаются передовые экосистемы, направленные на улучшение качества жизни. Он также подчеркнул важность диалога между учеными, отечественными и зарубежными экспертами для разработки современных решений в области умных городов.

В программе молодежного форума запланированы дискуссии на различные темы, включая возможности самореализации молодежи в регионах, зеленые аспекты умного города, влияние гуманитарных наук на высокие технологии и формирование цифровых кадров для городов будущего. Особое внимание будет уделено развитию молодежного предпринимательства.

Молодежный форум привлечет участников из различных организаций, включая Федеральное агентство по делам молодежи, Российское общество знаний, Движение первых, Вдохновители, Кружковое движение НТИ и Росмолодежь Бизнес. В рамках рабочих дней форума ожидаются мероприятия в различных интерактивных зонах, выставочная экспозиция, демонстрирующая передовые инновационные решения для умного города. Также запланирован ХАКАТОН, где участники смогут проявить свои навыки, получить обратную связь от экспертов и претендовать на призовой фонд.