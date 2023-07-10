Госкомитет по ЧС обратился к жителям Башкирии

"За прошедшие 2 выходных дня на реках и водоемах республики во время купания утонули 9 человек. Тем самым, с начала текущего года, по оперативным данным, число жертв воды достигло 84. Трагедия ещё и в том, что на воде погибли 7 детей: в Архангельском, Белорецком, Благовещенском, Дюртюлинском, Ермекеевском и Стерлитамакском районах, а также в Уфе.