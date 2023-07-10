Госкомитет по ЧС обратился к жителям Башкирии

В Республике Башкортостан установилась аномальная жара. Сегодня столбили термометров достигли отметки в 40 градусов тепла, а в отдельных районах температура поднялась еще выше. 

Фото №1 - Госкомитет по ЧС обратился к жителям Башкирии

В связи с этим председатель Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС Фарит Гумеров обратился к жителям. 

"За прошедшие 2 выходных дня на реках и водоемах республики во время купания утонули 9 человек. Тем самым, с начала текущего года, по оперативным данным, число жертв воды достигло 84. Трагедия ещё и в том, что на воде погибли 7 детей: в Архангельском, Белорецком, Благовещенском, Дюртюлинском, Ермекеевском и Стерлитамакском районах, а также в Уфе.

Из статистики гибели на реках и водоемах республики видно, что:

1) Большинство несчастных случаев на воде происходит с 16.00 до 21.00 часов;

2) Более 80% утонувших перед купанием употребляли алкоголь;

3) Все 100% погибших купались в необорудованных для этой цели местах;

4) У каждого второго погибшего остались несовершеннолетние дети.

В текущем купальном сезоне чаще всего тонут на реках Белая, Уфа и Дема, а также на озёрах и прудах.

Во избежание трагедии призываю воздержаться от купания в незнакомых и запрещенных местах. Там могут быть сильные подводные течения, водовороты, коряги, глубокие места, холодные ключи.

Не ныряйте в местах с неизвестным рельефом дна: можно удариться об камни или наткнуться на острые предметы.

Не купайтесь после употребления алкоголя или в одиночку, не уплывайте далеко от берега, не пытайтесь переплыть реку или водоем, не переоценивайте свои силы и возможности.

Выбирайте для купания только специально оборудованные пляжи!

Уважаемые взрослые!

20% детских трагедий на воде – это недосмотр родителей, находившихся рядом с детьми при их купании. 80% – это когда дети пошли без взрослых к водоемам.

Не отпускайте детей одних к рекам и водоемам, а также, отдыхая у воды, не оставляйте детей без присмотра.

Дети не барахтаются и не кричат, они просто тихо и быстро тонут.

Не разрешайте детям далеко заплывать на надувных матрацах и кругах.

И самое главное – научите детей плавать!

Помните!

Правила безопасного поведения на воде пропитаны горькими слезами матерей и родных тех, кто оказался жертвой их несоблюдения.

Всегда соблюдайте требования безопасности на водных объектах! Призывайте соблюдать их близкими и окружающими!

Только вместе сможем уберечь себя и детей от трагедий на воде!"

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