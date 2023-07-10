В Уфе из-за зноя скорая помощь обслужила свыше 1500 вызовов

Сегодня в своем телеграм-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил об увеличении количества вызовов на подстанции скорой помощи в Уфе: свыше 1500.

Главная причина увеличения обращений – жаркая погода, благодаря которой растет количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонических кризов. Особо подвержены риску пожилые люди, беременные, дети, а также те, у кого имеется избыточный вес и эндокринные нарушения.

Руководитель ведомства предоставил рекомендации о том, как себя вести в жару: сократить время пребывания на солнце, употреблять достаточное количество воды для поддержания нормального уровня водно-солевого баланса, избегать чрезмерных физических нагрузок и ограничить потребление жирной и белковой пищи.

Министр также подчеркнул важность соблюдения рекомендаций лечащего врача и принятия всех назначенных лекарств для пациентов с хроническими заболеваниями. В такую погоду он настоятельно не рекомендовал употреблять алкоголь.