В Башкирии заработает цифровая платформа «Мой сад»

Власти Башкирии намерены создать новую государственную информационную систему под названием «Мой сад». Планы по этому проекту были разработаны правительством республики и сейчас находятся на стадии общественного обсуждения.
Как отмечается в сопроводительной документации, целью системы является содействие развитию садоводства и огородничества на территории региона. Она предусматривает создание единой автоматизированной базы данных, содержащей информацию о земельных участках и недвижимости садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
«Мой сад» будет функционировать как цифровая платформа, обеспечивая оперативное формирование необходимых документов, оказание государственной поддержки садоводческим товариществам и поставщикам услуг. Кроме того, она позволит проводить собрания, включая онлайн-голосования, управлять начислениями членских взносов, осуществлять учет коммунальных услуг и эффективно организовать работу садоводческих товариществ.