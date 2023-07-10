В Башкирии заработает цифровая платформа «Мой сад»

Власти Башкирии намерены создать новую государственную информационную систему под названием «Мой сад». Планы по этому проекту были разработаны правительством республики и сейчас находятся на стадии общественного обсуждения.

Как отмечается в сопроводительной документации, целью системы является содействие развитию садоводства и огородничества на территории региона. Она предусматривает создание единой автоматизированной базы данных, содержащей информацию о земельных участках и недвижимости садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.