В Башкирии несколько организаций подозреваются в незаконной кредиторской деятельности

Банк России обнародовал информацию о компаниях, замеченных в незаконной деятельности на финансовом рынке. Всего более 10 000 организаций по всей стране были включены в этот перечень.

В Башкирии такие компании выявлены в различных городах, включая Уфу, Салават, Нефтекамск, Кумертау, Стерлитамак, а также несколько муниципальных районов.