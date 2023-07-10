В Башкирии несколько организаций подозреваются в незаконной кредиторской деятельности

Банк России обнародовал информацию о компаниях, замеченных в незаконной деятельности на финансовом рынке. Всего более 10 000 организаций по всей стране были включены в этот перечень.
В Башкирии такие компании выявлены в различных городах, включая Уфу, Салават, Нефтекамск, Кумертау, Стерлитамак, а также несколько муниципальных районов.
Сообщается, что для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России предпринимает действия по блокировке веб-сайтов этих компаний и сотрудничает с правоохранительными органами, другими уполномоченными организациями и зарубежными регуляторами для принятия соответствующих мер.