Радий Хабиров назвал факторы, влияющие на эффективность промышленной политики региона

Башкортостан третий год подряд в тройке лидеров в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах России. Результаты объявили сегодня на форуме «Иннопром» в Екатеринбурге. Регион уступил Москве и Московской области. В международной выставке принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров. Глава республики отметил, что такой результат сложился вследствие эффективной работы промышленных предприятий, поддержки федеральных ведомств и работы управленческой команды. Индекс промпроизводства за полгода составил 104,8% к аналогичному периоду прошлого года. Показатель выше среднероссийского.
Республика представляет свой стенд на «Иннопроме» третий год подряд. В этом он посвящен нефтехимическому комплексу Башкортостана. Главная тема международной выставки – устойчивое производство. Речь идёт не только о налаживании новых бизнес-отношений, но и о переформатировании принципов работы рынка в новых условиях. Страна-партнер «Иннопрома» в этом году – Белоруссия. В стратегической сессии – основной деловой площадке форума – примут участие руководители органов власти 11 государств.