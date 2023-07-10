Радий Хабиров назвал факторы, влияющие на эффективность промышленной политики региона

Это огромный инструментарий мер поддержки промышленности. Причём эти меры поддержки очень быстро меняются. Например, они были адекватны в рамках борьбы с ковидом – там нужно было поддерживать. Сейчас мы работаем с санкционным давлением. Все эти меры поддержки очень капиталоёмкие и очень эффективные. Какую-то роль играет работа нашей управленческой команды. Правительство республики очень эффективно реализует все меры поддержки, которые предоставляются на федеральном уровне. А мы в дополнение к этим федеральным мерам реализуем свои, на уровне региона. По отраслям у нас есть меры поддержки: лёгкой промышленности, лесоперерабатывающей промышленности, реабилитационных средств производства, народных, художественных промыслов. Это всё вместе формирует единую промышленную политику, которая приводит к определённым успехам. Рейтинг коррелируется полностью с общими цифрами состояния развития промышленности. Прошлый год – почти три процента рост. Хотя чрезвычайно сложный период: постковидный и начало специальной военной операции. Этот год, за первые пять месяцев – почти пять процентов роста (4,8%). Это всё отражается на цифрах: индекса, привлечения инвестиций, а в конечном счёте – на зарплатах и рабочих местах

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан