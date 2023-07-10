В Уфе мужчина скончался прямо на улице

Сегодня в Уфе на перекрестке улиц М. Рыльского и Ю. Гагарина мужчине стало плохо, он скончался. По информации, опубликованной в социальных сетях, предварительная причина трагедии связана с жарой. Мужчине было около 40 лет.
Специалисты-медики прибыли на место происшествия и подтвердили смерть мужчины. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего.
Полиция напоминает гражданам, что, если вы заметили, что кому-то стало плохо, необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 03 или 112, чтобы обеспечить оказание своевременной медицинской помощи.