В Уфе мужчина скончался прямо на улице

Сегодня в Уфе на перекрестке улиц М. Рыльского и Ю. Гагарина мужчине стало плохо, он скончался. По информации, опубликованной в социальных сетях, предварительная причина трагедии связана с жарой. Мужчине было около 40 лет.

Специалисты-медики прибыли на место происшествия и подтвердили смерть мужчины. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего.