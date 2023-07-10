Предприниматели Башкирии отправили в зону СВО фуру с гумпомощью

Волонтерской штаб предпринимателей республики отправил в зону СВО фуру с гуманитарной помощью. В ней два автомобиля УАЗ, личные посылки от жителей Кармаскалинского и Архангельского районов, продукты питания, маскировочные сети, строительные материалы, средства связи и спецоборудование для бойцов.

В мае во время поездки в зону СВО волонтеры республики навестили не только бойцов из Башкортостана, но и юных жителей Донбасса. Заехали в школы имени Шаймуратова и имени Хасанова, в Краснолучский строительный колледж и Петровскую коррекционную школу-интернат. Оказалось, у ребят не было ни запасной одежды, ни постельного белья. Эти вопросы удалось решить. Собрана бытовая химия, постельные принадлежности, посуда, книги от Министерства образования и науки Башкортостана.