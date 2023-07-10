В Башкирии прошли конноспортивные соревнования «Канатлы ат»

В Дюртюлинском районе прошли конноспортивные соревнования «Канатлы ат», что в переводе означает «крылатый конь». Состязания начали проводить 20 лет назад. Четыре этапа проводили в разных районах, а пятый – на уфимском ипподроме «Акбузат».

Принимали участие конники соседних республик и всего Урала. Затем традиция прервалась, но сейчас возобновилась на фестивале «Канатлы Ат». В программе мероприятия – не только конные скачки. В нее вошли парад троек, заезд пони, были организованы концертные выступления, ремесленные мастер-классы, народные игры.