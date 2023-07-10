В Башкирии прошел конкурс операторов машинного доения коров

В Иглинском районе прошел республиканский конкурс операторов машинного доения коров. На возобновленный после двухлетнего перерыва из-за пандемии конкурс прибыли участники из 25 районов Башкортостана.
Вот так проходит первый этап состязания по скоростной разборке и сборке доильного аппарата. Несмотря на большой опыт работы оператором, конкурсантки волнуются. В первой части испытания им предстояло ответить на теоретические вопросы.
Площадкой для соревнований неслучайно выбрано хозяйство «Агротех». В сельхозпредприятии установлены две машинные доильные линии, а в прошлом году приобрели два робота.
Республиканский конкурс операторов машинного доения коров в этом году проводится в 45-й раз. В этом году в нём приняли участие 29 работниц из 25 районов Башкортостана.
Во второй части состязания жюри оценило практику машинного доения коров. Комиссия проверила у участниц санитарную подготовку и чистоту надоенного молока.
В республиканском конкурсе на звание передовика профессии среди операторов машинного доения коров первой стала Гульназ Чернышова из Чишминского сельсовета Дюртюлинского района. Помимо первого места, определили ещё двух победителей. Звание передовика профессии третьего места удостоена Алевтина Николаева из Янаульского района, а на втором оказалась Зиля Валеева из Зианчуринского района. Все оставшиеся участники конкурса получили благодарственные письма. В следующем году конкурс пройдет на малой родине победителя – в Дюртюлинском районе.