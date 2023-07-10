В Башкирии прошел конкурс операторов машинного доения коров

В Иглинском районе прошел республиканский конкурс операторов машинного доения коров. На возобновленный после двухлетнего перерыва из-за пандемии конкурс прибыли участники из 25 районов Башкортостана.

Вот так проходит первый этап состязания по скоростной разборке и сборке доильного аппарата. Несмотря на большой опыт работы оператором, конкурсантки волнуются. В первой части испытания им предстояло ответить на теоретические вопросы.

Площадкой для соревнований неслучайно выбрано хозяйство «Агротех». В сельхозпредприятии установлены две машинные доильные линии, а в прошлом году приобрели два робота.

Республиканский конкурс операторов машинного доения коров в этом году проводится в 45-й раз. В этом году в нём приняли участие 29 работниц из 25 районов Башкортостана.

Во второй части состязания жюри оценило практику машинного доения коров. Комиссия проверила у участниц санитарную подготовку и чистоту надоенного молока.