В Уфе состоится веломарафон: часть улиц будет перекрыта

Завтра, 11 июля, в Уфе состоятся Всероссийские соревнования по велоспорту.

Фото №1 - В Уфе состоится веломарафон: часть улиц будет перекрыта

С целью обеспечения безопасности участников дорожного движения в период с 8:00 до 15:00 часов будет закрыто движение на следующих участках: от улицы Комарова до Спортивной школы олимпийского резерва по биатлону, улица Комарова – от дороги к СОК «Биатлон» до проезда вдоль парка Победы, а также улица Первомайская – от Кольцевой до улицы Комарова.

Кроме того, на время проведения спортивного мероприятия будет изменен маршрут движения троллейбусов: №№ 4, 15 и 22.

Администрация города просит жителей города заранее планировать свои маршруты.

Фото: Администрация ГО г.Уфа

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