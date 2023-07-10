В Уфе состоится веломарафон: часть улиц будет перекрыта

С целью обеспечения безопасности участников дорожного движения в период с 8:00 до 15:00 часов будет закрыто движение на следующих участках: от улицы Комарова до Спортивной школы олимпийского резерва по биатлону, улица Комарова – от дороги к СОК «Биатлон» до проезда вдоль парка Победы, а также улица Первомайская – от Кольцевой до улицы Комарова.