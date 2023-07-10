Еще одна жительница Башкирии поверила мошенникам

В течение месяца она получала звонки с неизвестных номеров. Звонящие выдавали себя за менеджеров инвестиционной компании и обещали ей легкий заработок в интернете. Под их влиянием женщина перевела около 2 млн кредитных рублей мошенникам, и только после этого поняла, что стала жертвой преступников.