Радий Хабиров увеличил выплаты для участников СВО

Сегодня Радий Хабиров внес важные изменения в указ о дополнительных мерах поддержки военнослужащих, участвующих в СВО и служащих в башкирских батальонах.

Согласно нововведениям, бойцы, проходящие службу в башкирских батальонах, будут получать дополнительное пособие в размере 200 тысяч рублей за каждые 180 дней службы.