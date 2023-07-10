Радий Хабиров увеличил выплаты для участников СВО

Сегодня Радий Хабиров внес важные изменения в указ о дополнительных мерах поддержки военнослужащих, участвующих в СВО и служащих в башкирских батальонах.
Согласно нововведениям, бойцы, проходящие службу в башкирских батальонах, будут получать дополнительное пособие в размере 200 тысяч рублей за каждые 180 дней службы.
Право на получение этой выплаты имеют участники различных подразделений, сформированных в Башкирии. В частности, это относится к Башкирским мотострелковым батальонам имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова, Башкирскому батальону оперативного назначения имени Салавата Юлаева, мотострелковому полку «Башкортостан», Башкирскому добровольческому отряду «Ватан» и другим подразделениям.