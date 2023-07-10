В Башкирии пассажир-мошенник снял с карты таксиста более 118 тысяч рублей

Накануне житель Салавата обратился в полицию после того, как стал жертвой аферистов и потерял свыше 118 тысяч рублей, информирует МВД по РБ в соцсетях.

По словам 47-летнего мужчины, который подрабатывает водителем такси, он получил заказ на поездку из Стерлитамака в аэропорт Уфы. Оплата была предусмотрена наличными в сумме 3 640 рублей. Внезапно он получил звонок от незнакомого мужчины, который сообщил, что будет осуществлять онлайн-перевод денег. Водитель передал свой номер, и мошенник объяснил, что СМС-уведомление о поступлении денег должно прийти ему. Однако сообщение так и не поступило, и в итоге мошенник попросил водителя назвать номер карты.

Злоумышленник настаивал, что для успешного перевода ему требуется определенный код. Водитель, находясь за рулем, не прочитал сообщение от банка и немедленно передал код мошеннику. В результате с его карты были похищены более 50 тысяч рублей.

Мошенник сообщил, что ему по-прежнему не удалось осуществить перевод денег и спросил, имеет ли таксист еще одну банковскую карту. Оказалось, что у жителя Салавата была вторая карта. Водитель начал получать сообщения с кодами, которые поочередно передавал аферисту.

Когда мужчина понял, что произошло, он немедленно связался с банками и заблокировал карты, однако было уже слишком поздно.