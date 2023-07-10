Почти 1000 участников посетили Расулевские чтения в этом году

IV международная XII всероссийская научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России» прошла в Троицке (Челябинская область) 7-8 июля. В этом году на конференцию съехались почти 1000 участников, включая представителей органов власти, мусульманских лидеров из разных стран, а также известных российских и иностранных ученых.

Научное мероприятие стало историческим событием, так как впервые в его работе приняли участие ученые из Национального архива и Национальной библиотеки Республики Башкортостан, а также из Института истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук.

В этом году форум проходил в честь 190-летия со дня рождения Зайнуллы Расулева и 140-летия образования Троицкого медресе.

На конференции были представлены редкие прижизненные издания трудов Зайнуллы Расулева, а также книги, посвященные тарикату Накшбандия, к которому он принадлежал, и литературу о суфизме. Особый экспонат – альбом, изданный в 1913 году, содержащий фотографии всех мечетей России, включая соборные мечети Троицка, в одной из которых служил Расулев.

Также в рамках форума Национальный архив Республики Башкортостан организовал выставку, посвященную Зайнулле Расулеву и его сыну, Габдрахману Расулеву.

Участники конференции выразили единодушие мнение о том, что подобные мероприятия способствуют сохранению культуры башкирского народа, а также укреплению научных и культурных связей между Республикой Башкортостан и Челябинской областью.