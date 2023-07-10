«Достижения республики закономерны»: итоги первого дня «Иннопрома-2023» для Башкирии

Башкортостан третий год подряд в тройке лидеров в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах России. Результаты объявили сегодня на форуме «Иннопром» в Екатеринбурге. В международной выставке принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров. В первый день работы форума был подписан ряд соглашений о сотрудничестве.
Уступили Москве, но опередили Краснодарский край, Санкт-Петербург и расположившийся на шестом месте Татарстан. Башкортостан сохранил лидерские позиции в рейтинге эффективности реализации промполитики в субъектах России. Два года подряд республика возглавляла его. Расчет этого показателя проводится Минпромторгом России. Высокие строчки в рейтинге значат, что регион движется в верном направлении. При этом открывает области, в которых нужно поднажать.
Общее место в рейтинге суммируется из разных блоков. К примеру, в части взаимодействия региона с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности Башкортостан занимает вторую строчку. Глава республики отметил, что результат складывается из нескольких слагаемых: эффективной работы промышленных предприятий, поддержки федеральных ведомств и работы управленческой команды.
Индекс промпроизводства Башкортостана за полгода составил 104,8 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Показатель выше среднероссийских. Объемы увеличились во всех четырех секторах – сырьевом, в части обрабатывающих предприятий, энергетическом, в водоснабжении и утилизации отходов.
Республика представляет свой стенд на «Иннопроме» третий год подряд. В этом он посвящен нефтехимическому комплексу Башкортостана. Главная тема международной выставки – устойчивое производство. Речь не только о налаживании новых бизнес-отношений, но и о переформатировании принципов работы рынка в новых условиях.
Тема главной стратегической сессии – устойчивое производство стратегии обновления. По словам Михаила Мишустина, наше будущее – за выпуском всего спектра высокотехнологичной продукции. Жить по-старому не получится – необходимо искать новые формулы.
Главная страна-партнер «Иннопрома» в этом году – Республика Беларусь, с которой у нашего региона сложились дружеские и деловые взаимоотношения. На территории индустриального парка «Уфимский» возводится завод по производству машин компании «Амкодор». Сегодня на форуме было подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве в реализации этого проекта.
Много точек для сотрудничества у Башкортостана и Свердловской области. Руководители министерств промышленности поставили подписи под документами, предполагающими взаимовыгодное партнерство.
Международная выставка будет работать в столице Урала и завтра. Уникальность форума в этом году в том, что в его работе приняли участие руководители органов власти 11 государств. Завтра назовут имена обладателей премии «Молодой промышленник года», заявки на который отправляла и наша республика.