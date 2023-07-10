«Достижения республики закономерны»: итоги первого дня «Иннопрома-2023» для Башкирии

Башкортостан третий год подряд в тройке лидеров в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах России. Результаты объявили сегодня на форуме «Иннопром» в Екатеринбурге. В международной выставке принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров. В первый день работы форума был подписан ряд соглашений о сотрудничестве.

Уступили Москве, но опередили Краснодарский край, Санкт-Петербург и расположившийся на шестом месте Татарстан. Башкортостан сохранил лидерские позиции в рейтинге эффективности реализации промполитики в субъектах России. Два года подряд республика возглавляла его. Расчет этого показателя проводится Минпромторгом России. Высокие строчки в рейтинге значат, что регион движется в верном направлении. При этом открывает области, в которых нужно поднажать.

В этом году большое значение будет иметь работа с трудовыми ресурсами. Есть их базовый недостаток. Экономика развивается, и компаниям нужны высококвалифицированные, хорошо подготовленные специалисты. Кроме того, нам необходимо серьёзно поработать с технологической цифровой платформой для предприятий. Это поможет укрепить наши позиции, а главное – решить вопрос дальнейшей цифровой трансформации предприятий. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Общее место в рейтинге суммируется из разных блоков. К примеру, в части взаимодействия региона с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности Башкортостан занимает вторую строчку. Глава республики отметил, что результат складывается из нескольких слагаемых: эффективной работы промышленных предприятий, поддержки федеральных ведомств и работы управленческой команды.

Достижения республики закономерны, мы всегда находимся в топ-3. И самая главная задача – не только не снижать темпов, но и держать динамику, позитивный настрой, который дает возможности и перспективы тем, кто только начинает свой путь в промышленности. Анвер Каримов, генеральный директор Фонда развития промышленности Республики Башкортостан

Индекс промпроизводства Башкортостана за полгода составил 104,8 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Показатель выше среднероссийских. Объемы увеличились во всех четырех секторах – сырьевом, в части обрабатывающих предприятий, энергетическом, в водоснабжении и утилизации отходов.

У вас очень дружная команда и толковый, серьезный руководитель, который собрал вокруг себя творческих людей, которые могут генерировать идеи, а это самое главное. А руководителю нужно выбирать лучшие идеи и воплощать их в жизнь. Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России

Республика представляет свой стенд на «Иннопроме» третий год подряд. В этом он посвящен нефтехимическому комплексу Башкортостана. Главная тема международной выставки – устойчивое производство. Речь не только о налаживании новых бизнес-отношений, но и о переформатировании принципов работы рынка в новых условиях.

Тема главной стратегической сессии – устойчивое производство стратегии обновления. По словам Михаила Мишустина, наше будущее – за выпуском всего спектра высокотехнологичной продукции. Жить по-старому не получится – необходимо искать новые формулы.

Наше будущее – за выпуском всего спектра собственной высокотехнологичной продукции. Причём она должна быть конкурентоспособной не только внутри страны, но и за рубежом, что требует принципиально новых подходов и совершенно иного уровня взаимодействия науки, производства и государства. Поэтому Правительство чуть более месяца назад утвердило Концепцию технологического развития страны, которая даст мощный импульс реализации ключевых направлений. Михаил Мишустин, председатель Правительства России

Главная страна-партнер «Иннопрома» в этом году – Республика Беларусь, с которой у нашего региона сложились дружеские и деловые взаимоотношения. На территории индустриального парка «Уфимский» возводится завод по производству машин компании «Амкодор». Сегодня на форуме было подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве в реализации этого проекта.

Много точек для сотрудничества у Башкортостана и Свердловской области. Руководители министерств промышленности поставили подписи под документами, предполагающими взаимовыгодное партнерство.