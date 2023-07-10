В Башкирии после 11 июля произойдет снижение температуры

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, когда в республике уйдет аномальная жара. Специалисты сообщают, что в регион вернется прохладная погода с осадками.
По информации ведомства, рост температуры воздуха в республике до высоких отметок обусловлен тем, что в настоящее время региона находится в центре антициклона. В Башкирии 9 и 10 июля температура воздуха поднялась до 37 градусов.
После 11 июля антициклон уйдет на восток и температура воздуха начнет понижаться. С понижением температуры также в Башкирии выпадут осадки.