В Башкирии после 11 июля произойдет снижение температуры

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, когда в республике уйдет аномальная жара. Специалисты сообщают, что в регион вернется прохладная погода с осадками.

По информации ведомства, рост температуры воздуха в республике до высоких отметок обусловлен тем, что в настоящее время региона находится в центре антициклона. В Башкирии 9 и 10 июля температура воздуха поднялась до 37 градусов.