В Уфе 10 июля перекрыт исторический максимум температуры

В Уфе сегодня днём был перекрыт исторический максимум температуры. Местами в столице столбики термометра поднялись выше +40 градусов. Из-за аномальной жары выросло количество звонков в скорую помощь. В усиленном режиме также работали спасатели и Управление гражданской защиты города. Как люди пережили рекордно высокую температуру и когда станет прохладнее?

Такому водному кортежу были рады не только дети, но и автовладельцы, которые притормаживали под фонтаном, чтобы хотя бы немного остудить кузов машины. Но главная цель водных процедур – охладить асфальт и провести аэрацию воздуха. Тяжело пришлось и пешеходам, которые спасались от жары в парках и у водоемов.

Не протолкнуться было и на уфимских пляжах. В течение дня горожане спасались от изнуряющей жары у водоёмов. А выручка росла не только у продавцов прохладительных напитков и мороженого. Ожидаемо увеличился спрос на домашние вентиляторы и кондиционеры.

В усиленном режиме работали спасатели и остальные экстренные службы. Уже до обеда количество поступивших звонков в скорую помощь перевалило за полторы тысячи. Обычно такой показатель считается высоким даже для полных суток. Тяжелее всего пришлось детям, пожилым людям, жителям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертоническими кризами.

Тревогу бьют и аграрии региона. Если в Уфе столбики термометра перевалили за 40 градусов жары, то в районах доходило и до +50. А учитывая, что в некоторых муниципалитетах дождей не было уже давно, битва за урожай предстоит серьезная.