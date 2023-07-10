В Уфе показали, как проходит реабилитация детей с тяжелыми диагнозами

В Уфе 25 сотрудников отделения медицинской реабилитации ведут к выздоровлению около полутора тысяч детей в год. Там проходят лечение малыши со всей республики. Поступают с тяжелыми диагнозами и большими надеждами на выздоровление. Комплексная терапия, совместная работа врачей и мам делают свое дело.

Маше еще нет и года. Но за ее спиной уже большая борьба за жизнь. Роды на 31-й неделе беременности, два балла по шкале Апгар. Отечный синдром, сепсис, пневмония. До месяца выхаживали в отделении патологии новорожденных. В полгода, когда стало видно отставание в развитии, попали сюда. Три курса реабилитации, медикаментозное лечение и физиотерапия. Теперь Маша почти всё может сама.

Двухмесячный Рамазан родился на восемь недель раньше срока весом чуть больше полутора килограммов. За два курса реабилитации благодаря лечению и врачам у малыша почти в три раза увеличился вес, что соответствует норме здоровых детей.

Сейчас на реабилитации находится 41 ребенок возрастом от одного месяца до года. Все они попадают в отделение с неврологической патологией ишемического либо геморрагического генеза. Также здесь проходят лечение малыши с токсическим действием, после желтухи и с недостатком веса. Врачи, медсестры, санитарки – каждый вносит свой вклад в оздоровление маленьких пациентов. Работают совместно с мамами, учат их уходу и поддерживают на этом непростом пути.

Реабилитация комплексная. Есть и медикаментозное, и физическое лечение. Из процедур – электрофорез, магнит, виброкровать, арома- и музыкотерапия. А инструктор ЛФК проводит Бобат- и Войта-терапию.