В Уфе из-за аномальной жары приняли специальные меры

Начиная с выходных, в Уфе и всей Башкирии температура воздуха достигла +39 градусов. В башкирской столице работают поливомоечные машины, струи которых направлены вверх.

По информации администрации города, это сделано для того, чтобы снизить деформацию дорожного полотна и охладить воздух. Также осуществляется регулярный полив в городе, чтобы не дать засохнуть деревьям и другим зеленым насаждениям.