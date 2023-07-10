В Уфе из-за аномальной жары приняли специальные меры

Начиная с выходных, в Уфе и всей Башкирии температура воздуха достигла +39 градусов. В башкирской столице работают поливомоечные машины, струи которых направлены вверх.
По информации администрации города, это сделано для того, чтобы снизить деформацию дорожного полотна и охладить воздух. Также осуществляется регулярный полив в городе, чтобы не дать засохнуть деревьям и другим зеленым насаждениям.
Напомним, что уже со вторника в Уфе пойдет дождь, а температура снизится до 27 градусов. Постепенно в Башкирию вернется более прохладная погода.