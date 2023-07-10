В Башкирии прошел праздник национальных культур «Этнокультурная мозаика»

Забытые обряды показали на республиканском празднике национальных культур. Его организовали в Федоровском районе. Этнодеревня стала украшением праздника. Там расположились пять юрт и двориков в национальном стиле. Башкиры, русские, мордва, татары и чуваши представили богатую историю своего народа. «Этнокультурную мозаику» проводят впервые, и с этого года она вошла в перечень брендовых мероприятий республики.

Стеганое одеяло за несколько минут. Мастер-класс показали в чувашском подворье на республиканском празднике национальных культур. Здесь также рассказали о быте и традициях народа. В импровизированной этнодеревне еще несколько двориков в национальном стиле. Обилие пирогов и вкусных национальных блюд представили татары. Здесь и выставки самого красивого элемента национальной одежды – калфака, шкатулок и ручных поделок мастеров. Они отражают особенности и колорит культуры народа. Среди экспонатов выделялись теплые шали ручной работы из козьего пуха.

В юрте принимали гостей и устраивали домашние трапезы. Правая часть считалась женской. В левой части, более нарядной, стоял сундук с имуществом. На нем была сложена постель: одеяла, подушки, цветные паласы. Чем выше были горы подушек и одеял, тем богаче башкирская семья. Создатели национального дворика подчеркнули важные элементы, свойственные только башкирскому народу. Неподдельный интерес у зрителей вызывали не только домашнее убранство, национальные блюда, но и творческие работы мастеров.