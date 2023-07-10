В Уфе ночной забег «Артерия» прошел в онлайн-формате

Предполагалось, что старт будет дан по проспекту Октября. Однако в день мероприятия организаторы объявили о том, что из-за невозможности обеспечения безопасности полицией формат забега будет изменен.

Ночной забег «Артерия» приковал к себе внимание за несколько часов до начала. Сообщение о том, что формат мероприятия меняется, стало полной неожиданностью не только для участников, но и для организаторов. Вместо забега по проспекту спортсменам предложили преодолеть свою дистанцию в онлайн-формате.

У нас забег был согласован. О том, что мы не побежим по проспекту, мы узнали сегодня. Предложили своими силами организовать перекрытие и безопасность участников, но МВД это не у строило. Элина Гайнуллина, директор по развитию серии стартов Batyr

В результате участники забега могли преодолеть дистанцию в любом удобном месте. Затем показать время организаторам и получить медаль. Тем не менее многие любители бега решили выйти на старт на проспекте Октября, пусть и бежать пришлось не по проезжей части, а по тротуару. Участники ночного забега «Артерия» могли выбрать дистанцию в пять или десять километров. Выйти на нужный темп помогали пейсмейкеры. Одним из них впервые в жизни выступила ведущая программы «Салям» на телеканале БСТ Юлия Исанбердина.

У меня в сумочке специальная раскладка, здесь написано, сколько времени мы должны бежать первый километр, второй и так далее. Плюс у меня есть часы, которые показывают темп в реальном времени и средний темп. Юлия Исанбердина, ведущая телеканала БСТ

Помимо самого пробега, для участников организовали конкурс на лучший костюм. А самыми яркими бегунами стали Наталья Смолина и Ринат Фазылов. Молодые люди из Нефтекамска в День семьи, любви и верности зарегистрировали брак, а вечером вместе пробежали десять километров.

Мы познакомились благодаря бегу. У нас в Нефтекамске есть свой беговой клуб. Первую совместную пробежку мы пробежали по болотам 13 ноября. Мы очень любим бег, он нас объединил, стал причиной создания нашей семьи. Поэтому мы решили таким образом отметить нашу свадьбу. Наталья Смолина и Ринат Фазылов, участники забега «Артерия»