В Уфе ночной забег «Артерия» прошел в онлайн-формате

Предполагалось, что старт будет дан по проспекту Октября. Однако в день мероприятия организаторы объявили о том, что из-за невозможности обеспечения безопасности полицией формат забега будет изменен.
Ночной забег «Артерия» приковал к себе внимание за несколько часов до начала. Сообщение о том, что формат мероприятия меняется, стало полной неожиданностью не только для участников, но и для организаторов. Вместо забега по проспекту спортсменам предложили преодолеть свою дистанцию в онлайн-формате.
В результате участники забега могли преодолеть дистанцию в любом удобном месте. Затем показать время организаторам и получить медаль. Тем не менее многие любители бега решили выйти на старт на проспекте Октября, пусть и бежать пришлось не по проезжей части, а по тротуару. Участники ночного забега «Артерия» могли выбрать дистанцию в пять или десять километров. Выйти на нужный темп помогали пейсмейкеры. Одним из них впервые в жизни выступила ведущая программы «Салям» на телеканале БСТ Юлия Исанбердина.
Помимо самого пробега, для участников организовали конкурс на лучший костюм. А самыми яркими бегунами стали Наталья Смолина и Ринат Фазылов. Молодые люди из Нефтекамска в День семьи, любви и верности зарегистрировали брак, а вечером вместе пробежали десять километров.
Несмотря на организационные сложности, в забеге приняли участие полторы тысячи бегунов. Многие приехали в Уфу из других городов и даже регионов.