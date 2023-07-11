В Уфе открылся еще один цех волонтерского движения «Маск сети щит Уфа»

В Уфе на базе детского университета открылся еще один цех волонтерского движения «Маск сети щит Уфа».Там маскировочные сети для участников СВО плетут люди с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом они проходят трудовую реабилитацию. Желающих нанимают через центр занятости населения на три месяца. Подобная практика стала возможной благодаря проекту «Инклюзивные мастерские по социальной и трудовой реабилитации молодых людей с инвалидностью». Уже трудоустроили 12 человек, есть еще вакансии.