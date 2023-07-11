В Уфе открылся еще один цех волонтерского движения «Маск сети щит Уфа»

В Уфе на базе детского университета открылся еще один цех волонтерского движения «Маск сети щит Уфа».Там маскировочные сети для участников СВО плетут люди с ограниченными возможностями здоровья.
Таким образом они проходят трудовую реабилитацию. Желающих нанимают через центр занятости населения на три месяца. Подобная практика стала возможной благодаря проекту «Инклюзивные мастерские по социальной и трудовой реабилитации молодых людей с инвалидностью». Уже трудоустроили 12 человек, есть еще вакансии.
Также на базе детского университета работает швейная мастерская, где шьют мягкие игрушки, изготавливают национальные сувениры. Скоро запустят пошив плащ-палаток для бойцов.