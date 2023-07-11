В Межвузовском студенческом кампусе УУНиТ появится лаборатории

В Межвузовском студенческом кампусе Уфимского университета науки и технологий в скором времени появятся лаборатории. Институт закупил уникальное оборудование.

К примеру, сканирующий микроскоп высокого разрешения. С его помощью можно детально изучить магниевый имплантат, широко используемый. Разработки лаборатории также используются в области авиационной техники, машиностроения и энергетики.