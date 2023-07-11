Названы города Башкирии с нестабильной социально-экономической обстановкой

Росстат проанализировал социально-экономическое положение различных регионов России. По его итогам, наиболее неблагоприятная ситуация отмечена в городах Белебей и Кумертау.
Также были выявлены потенциальные риски ухудшения социально-экономической обстановки в Белорецке и Нефтекамске. Вместе с тем в Учалах и Нефтекамске отмечается относительная стабильность.
Оценка социально-экономического положения регионов осуществлялась на основе нескольких ключевых показателей, включая размер средней заработной платы, средний доход на душу населения, уровень потребления материальных благ, уровень развития промышленности и малого бизнеса, продолжительность жизни, уровень образования, физическое здоровье населения, занятость, качество системы здравоохранения, уровень счастья населения и развитие сферы услуг.