Названы города Башкирии с нестабильной социально-экономической обстановкой

Росстат проанализировал социально-экономическое положение различных регионов России. По его итогам, наиболее неблагоприятная ситуация отмечена в городах Белебей и Кумертау.

Также были выявлены потенциальные риски ухудшения социально-экономической обстановки в Белорецке и Нефтекамске. Вместе с тем в Учалах и Нефтекамске отмечается относительная стабильность.