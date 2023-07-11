В Башкирии с опасными болезнями животных будет бороться спецотряд

Госкомитет Башкирии планирует сформировать республиканский мобильный противоэпизоотический отряд постоянной готовности. В этих целях разработан проект приказа, который в настоящее время находится на стадии общественного обсуждения.

Основной задачей такого отряда будет ликвидация очагов особо опасных заболеваний животных в Башкирии. Режим его работы будет зависеть от текущей обстановки и может иметь статус повышенной готовности, эпизоотии и повседневной деятельности.

Члены отряда будут ответственны за контроль эпизоотической ситуации в регионе, проведение мероприятий по ликвидации очагов особо опасных заболеваний животных, анализ причин их возникновения. Кроме того, им будет поручено проведение информационно-разъяснительной работы с населением.