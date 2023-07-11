Радий Хабиров – лидер медиарейтинга среди губернаторов ПФО

Медиарейтинг губернаторов Приволжского федерального округа по итогам июня 2023 года подготовлен аналитическим агентством «Медиалогия». Глава Башкирии Радий Хабиров занял первое место по количеству упоминаний в средствах массовой информации. СМИ уделили внимание лидеру региона более 12,5 тысяч раз. Медиаиндекс, отражающий степень медиаприсутствия, составил 99 086,2.

Радий Хабиров активно участвовал в различных мероприятиях: выступал на пленарном заседании и подвел итоги X Форума регионов России и Беларуси, который проходил в Уфе в конце июня. В рамках этого форума Глава Башкирии встретился с участниками патриотического проекта «Поезд Памяти», где присутствовала также Валентина Матвиенко. Председатель Совета Федерации выразила благодарность Радию Хабирову за его значительный вклад в подготовительную работу, проведенную в рамках форума.

Было также отмечено, что Глава Башкирии посетил Самарскую область, где бойцы башкирского добровольческого полка «Башкортостан» находились на боевом слаживании и подготовке.

Кроме того, 16 июня Радий Хабиров находясь на выставочном стенде Башкортостана, обсудил с журналистами основные итоги работы делегации региона на XXVI Петербургском международном экономическом форуме.