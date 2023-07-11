Две жительницы Башкирии отдали мошенникам 4 млн рублей

В Башкортостане две женщины попались на уловки мошенников и потеряли около 4 млн рублей. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - Две жительницы Башкирии отдали мошенникам 4 млн рублей

51-летней жительнице Бакалинского района позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов и банков. Для предотвращения оформления кредита они убедили ее перевести им деньги. Доверчивая женщина взяла кредит, добавила свои накопления и перевела им около 2 млн рублей.

Также пострадала 56-летняя жительница Иглинского района. Ей поступали звонки с неизвестных номеров на протяжении месяца.

Лжесотрудники представлялись менеджерами инвестиционной компании и предлагали заработать «большие деньги» в Интернете без всяких усилий. Жительница села перевела мошенникам около 2 миллионов рублей, взятые в кредит и только потом осознала, что была обманута.  

пресс-служба МВД по РБ
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