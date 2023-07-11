Две жительницы Башкирии отдали мошенникам 4 млн рублей

Лжесотрудники представлялись менеджерами инвестиционной компании и предлагали заработать «большие деньги» в Интернете без всяких усилий. Жительница села перевела мошенникам около 2 миллионов рублей, взятые в кредит и только потом осознала, что была обманута.

пресс-служба МВД по РБ