В башкирском Янауле не вывозят мусор

Житель Янаула, Н. Дудник подал жалобу на невывоз мусора в городе на протяжении уже двух недель. Он разместил свое обращение на сайте электронной приемной органов власти Башкирии и направил его Главе республики.

Фото №1 - В башкирском Янауле не вывозят мусор

Мужчина подчеркнул, что в городе царит «полная антисанитария», и запах мусора распространяется на значительные расстояния.

По его словам, причина беспорядка в том, что подрядная организация отказалась продлевать договор на вывоз мусора, а поиск новой подрядной организации затянулся.

Напомним, ранее ООО «Дюртюлимелиоводстрой» было лишено статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне деятельности № 2. В эту зону включен и Янаульский район.

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