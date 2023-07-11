В башкирском Янауле не вывозят мусор

Житель Янаула, Н. Дудник подал жалобу на невывоз мусора в городе на протяжении уже двух недель. Он разместил свое обращение на сайте электронной приемной органов власти Башкирии и направил его Главе республики.

Мужчина подчеркнул, что в городе царит «полная антисанитария», и запах мусора распространяется на значительные расстояния.

По его словам, причина беспорядка в том, что подрядная организация отказалась продлевать договор на вывоз мусора, а поиск новой подрядной организации затянулся.