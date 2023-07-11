Эксперты прокомментировали успех эффективной промышленной политики Башкирии

Башкирия оказалась на третьем месте в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах. Республика уступила лишь Москве и Московской области.
Башкортостану удалось обогнать Татарстан, Челябинскую, Свердловскую и Оренбургскую области. Эксперты прокомментировали высокую строчку республики в рейтинге.
Лидирующие позиции Башкирии – результат эффективной работы управленческой команды республики. Он достигнут благодаря эффективным мерам поддержки предприятий и бизнеса во время пандемии и в период санкций. Республика и сама успешно создает эффективные инструменты, которые помогают бизнесу активно развиваться и осваивать новые ниши. На территории Башкирии создано 12 индустриальных и 18 промышленных парков, действует особая экономическая зона «Алга», к каждому инвестору в регионе находят индивидуальный подход.Рафаэль Марданшин, депутат Государственной Думы, зампред комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры
Мы опережаем достаточное количество успешных регионов. Среди них — центральные области, а также территории, где налажена добыча углеводорода. Инвестирование в собственное развитие сегодня упирается в нехватку квалифицированной рабочей силы. Это будет очередная задача, с которой мы тоже должны справиться: Башкирия имеет рекордно низкий уровень безработицы.Рустам Камалов, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук
Третье место после Москвы и Московской области, учитывая экономический потенциал региона, это, безусловно, очень высокая оценка региональной промышленной политики.Азамат Барлыбаев, доцент Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук
Невзирая на трудности, вызванные сначала пандемией, а потом – санкциями, республике удается не просто поддерживать экономический, промышленный потенциал, а уверенно развивать его. Например, недавно было объявлено, что наша особая экономическая зона «Алга», ранее признанная одной из самых динамично развивающихся в стране, существенно расширилась за счет присоединения территории индустриального парка «Уфимский». Руководство республики задумалось об этом еще в 2021 году.Константин Гришин, директор Института экономики, финансов и бизнеса Уфимского университета науки и технологий, доктор экономических наук, профессор
У региона есть хороший потенциал для роста. С каждым годом у нас устойчиво растет ВРП, появляются новые предприятия, осваиваются новые виды продукции. Все это - результат применения масштабных мер поддержки промышленности в нашей республике.Анвер Каримов, генеральный директор Фонда развития промышленности РБ
Рост объемов промышленного производства обусловлен целенаправленной адаптацией к текущим макроэкономическим условиям, активной государственной поддержкой инновационной активности предприятий, ростом государственного оборонного заказа, восстановлением потребительской активности на продукцию российского производства, расширением возможностей использования преференциальных зон (в том числе особой экономической зоны «Алга»). В непростых постпандемийных и геополитических условиях власти Башкирии еще раз показали свой высокий профессионализм, слаженность и четкость в работе, конструктивный характер принимаемых управленческих решений.Альфия Кузнецова, доктор экономических наук