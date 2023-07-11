Эксперты прокомментировали успех эффективной промышленной политики Башкирии

Невзирая на трудности, вызванные сначала пандемией, а потом – санкциями, республике удается не просто поддерживать экономический, промышленный потенциал, а уверенно развивать его. Например, недавно было объявлено, что наша особая экономическая зона «Алга», ранее признанная одной из самых динамично развивающихся в стране, существенно расширилась за счет присоединения территории индустриального парка «Уфимский». Руководство республики задумалось об этом еще в 2021 году.

Константин Гришин, директор Института экономики, финансов и бизнеса Уфимского университета науки и технологий, доктор экономических наук, профессор