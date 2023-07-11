В Башкирии для мастеров народного творчества учредили почетное звание

Об этом сообщил спикер башкирского парламента Константин Толкачев, подчеркнув, что это звание будет присуждаться за высокое профессиональное мастерство и долголетний добросовестный труд в данной области.

Толкачев отметил необходимость сохранения традиционных народных ремесел и подчеркнул их важность для материальной культуры народа и национального богатства региона. Он также отметил, что изделия, создаваемые мастерами по передаваемым из поколения в поколение технологиям, являются больше произведениями искусства, нежели результатом производства. И такое почетное звание поспособствует популяризации народных художественных промыслов и развитию ремесленничества в регионе, добавил Константин Толкачев.