В Башкирии для мастеров народного творчества учредили почетное звание

В силу вступил Закон «О государственных наградах и почетных званиях Республики Башкортостан», который учреждает почетное звание «Заслуженный мастер народных художественных промыслов Республики Башкортостан».
Об этом сообщил спикер башкирского парламента Константин Толкачев, подчеркнув, что это звание будет присуждаться за высокое профессиональное мастерство и долголетний добросовестный труд в данной области.
Толкачев отметил необходимость сохранения традиционных народных ремесел и подчеркнул их важность для материальной культуры народа и национального богатства региона. Он также отметил, что изделия, создаваемые мастерами по передаваемым из поколения в поколение технологиям, являются больше произведениями искусства, нежели результатом производства. И такое почетное звание поспособствует популяризации народных художественных промыслов и развитию ремесленничества в регионе, добавил Константин Толкачев.