В Башкирии горит 132 га лесного массива

Из-за сильной жары в Башкирии зафиксировали 5 очагов лесных пожаров на площади 132,2 га. Об этом рассказали в МЧС региона.
Ликвидацией возгорания занимаются более 100 человек и 35 единиц техники. В том числе, вертолёт КА-32А11ВС. Угрозы населенным пунктам нет. Из 5 очагов пожара локализованы только 3. Их площадь составила 40,3 га.
Самый крупный по площади лесной пожар действует в Белорецком районе. Он возник ещё 9 июля. На данный момент его площадь достигает 82 га. В его ликвидации задействованы 49 человек и 15 единиц техники.