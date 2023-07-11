В Башкирии горит 132 га лесного массива

Из-за сильной жары в Башкирии зафиксировали 5 очагов лесных пожаров на площади 132,2 га. Об этом рассказали в МЧС региона.

Фото №1 - В Башкирии горит 132 га лесного массива

Ликвидацией возгорания занимаются более 100 человек и 35 единиц техники. В том числе, вертолёт КА-32А11ВС. Угрозы населенным пунктам нет. Из 5 очагов пожара локализованы только 3. Их площадь составила 40,3 га.

Самый крупный по площади лесной пожар действует в Белорецком районе. Он возник ещё 9 июля. На данный момент его площадь достигает 82 га. В его ликвидации задействованы 49 человек и 15 единиц техники.

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