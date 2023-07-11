Подозреваемый, выдавший себя за полицейского, арестован в Уфе

По предварительным данным, пострадавший, который работает таксистом, оказался в лесной полосе рядом с парком. Он закрыл автомобиль и отправился глубже в лес, где встретил троих мужчин. Неизвестные заявили, что они являются сотрудниками полиции и находятся в настоящий момент на служебном задании. Они настояли на том, чтобы таксист отдал им свой телефон, кошелек, документы и ключи от автомобиля, ссылаясь на проверку. В испуге таксист отдал им все свои вещи. Затем один из преступников сел в автомобиль вместе с потерпевшим. Двое других остались рядом. Неизвестный мужчина, находясь за рулем, попросил таксиста закрыть пассажирскую дверь и сдал назад. Действия неизвестного показались таксисту подозрительными, он выбежал из машины и поймал попутку, чтобы добраться до ближайшего полицейского участка.