В Башкирии появится промпроизводство за 150 млн рублей

В рамках международной выставки «Иннопром-2023» правительство Башкирии и литейный завод «Белкаст» подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта по строительству в регионе завода фасонного литья стали и чугуна.

Завод планируется построить в Белорецке к 2025 году. Проект будет импортозамещающим и позволит создать 20 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 150 млн рублей.

Литейный завод будет производить комплектующие, включая те, которые в настоящее время востребованы в республике. Особое внимание уделяется производству спортивного и реабилитационного оборудования для лечебной физкультуры и людей с ограниченными возможностями здоровья. Инвестор, участвующий в проекте, также сможет воспользоваться мерами поддержки, которые заработали в этом году для производителей технических средств реабилитации.

Новый литейный завод является совместным проектом Уральского завода спортивного инвентаря и завода весового оборудования, которые расположены в Белорецком районе. Кроме того, в 2023 году в рамках еще одного инвестиционного проекта завода спортивного оборудования запущено производство беговых дорожек на сумму 6 млн рублей.