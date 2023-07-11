В Башкирии количество случаев заражения COVID-19 снижается

По информации регионального министерства здравоохранения, количество случаев заражения COVID-19 в Башкирии за последние сутки сократилось до 18 человек.

Общее число заболевших коронавирусом в регионе с момента начала пандемии превышает 369,3 тысячи человек.

В настоящее время в стационарах находится 101 пациент, из которых 54 человека — пожилые люди. Лечение на амбулаторной основе проходят 479 пациентов, включая 144 человека старше 60 лет.