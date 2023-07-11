«Аленький цветочек» и «Детство» – в Уфе появятся новые арт-объекты

Администрация Уфы объявила о поиске двух подрядчиков, которые займутся поставкой и установкой двух арт-объектов в саду имени Аксакова. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Результаты аукционов будут объявлены 20 июля.

Сообщается, что оба арт-объекта должны быть установлены к октябрю. Скульптурная композиция из пяти человек и собаки – один из таких объектов под названием «Детство». В сюжете – прогулка писателя Сергея Аксакова с женой, тремя детьми и собакой. Важно, чтобы персонажи были максимально похожи на своих прототипов. Материал – патинированная бронза.

Еще один арт-объект будет представлять собой скульптурную композицию, основанную на произведениях писателя «Аленький цветочек» и «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии». В композиции будут присутствовать скульптуры цветка и семи птиц из аналогичного материала.