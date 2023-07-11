В Башкирии продолжаются раскопки самого крупного золотоордынского поселения

Новые артефакты для будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций. Башкирская археологическая экспедиция продолжается на территории селища Подымалово-1 рядом с рекой Сикияз. В своем телеграм-канале глава республики Радий Хабиров отметил, что это самое крупное на территории Башкортостана золотоордынское поселение. И, по данным ученых, оно стоит в одном ряду с другими, более известными центрами этого периода.

Айнур Тузбеков, заведующий отделом археологического наследия Южного Урала Института этнологических исследований им. Р. Кузеева

Было такое стереотипное представление, что у нас тут проживали в основном кочевники, которые переселялись с места на место. А мы здесь видим, что люди и торговали, и занимались ремесленным производством. И были достаточно широкие внешние связи. Средняя Азия, Нижняя Азия, Волга, Булгар, Пермь, и далее на восток уходили. Об этом свидетельствует китайский фарфор.

Еще из интересных выводов ученых: это селище было не одиноко, вокруг него в ходе раскопок обнаружили поселения-спутники, написал в соцсетях Радий Хабиров. Люди хотели жить ближе к богатому ремесленному и торговому центру. Сейчас на месте археологических раскопок задействованы порядка 60 человек – это учёные и студенты башкирских вузов. Все найденные артефакты они оцифровывают в 3D-формате, чтобы в подробностях изучить каждую деталь или узор.

Рамиль Насретдинов, заведующий научно-производственным центром по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан