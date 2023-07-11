В Башкирии состоялся «Шульган-fest»

Историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш» за год его работы посетили 33 тысячи туристов. В Бурзянский район приезжают гости не только из регионов России, но и из-за рубежа. «Шульган-Таш» уже стал местом проведения крупных мероприятий. Одно из них – «Шульган-fest» – состоялось в выходные.

Сначала растолочь, потом смешать охру с жиром и вот за эти наскальные рисунки никого не накажут. Даже наоборот. В специальной комнате музейного комплекса можно вернуться в каменный век, чтобы оставить послание соплеменникам.

Если нет желания рисовать, то можно пострелять. На улице организовали соревнования по стрельбе из лука «Кубок Шульган-Таша».

Так музей не ждет, а привлекает туристов. Первая задача историко-культурного объекта – сохранить пещеру Шульган-Таш, вторая – сохранить историю, вести научно-практическую работу, проводить культурно-массовые мероприятия. «Шульган-Fest» – брендовое мероприятие музейного комплекса.

На фестиваль приехали гости из азербайджанского национального историко-культурного музея-заповедника «Гобустан». В Башкортостан они прибыли с рабочим визитом по проекту Евразийского музея кочевых цивилизаций.