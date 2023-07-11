Движение по Затонскому мосту в Уфе ограничено до начала сентября

Мэрия Уфы информирует о том, что с 12 июля по 31 августа будет действовать ограничение движения на Затонскому мосту.  

Фото №1 - Движение по Затонскому мосту в Уфе ограничено до начала сентября

В указанный период планируется провести замену асфальтного покрытия на участке моста, расположенном в створе улицы имени города Галле в направлении выезда из города.

Представители столичной администрации уточнили, что в процессе подготовительных работ, фрезерования и укладки нового асфальтового покрытия будет ограничено движение по одной полосе.

Мэрия обратились к жителям с просьбой проявить понимание и планировать свои маршруты заранее.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии