Движение по Затонскому мосту в Уфе ограничено до начала сентября

Мэрия Уфы информирует о том, что с 12 июля по 31 августа будет действовать ограничение движения на Затонскому мосту.

В указанный период планируется провести замену асфальтного покрытия на участке моста, расположенном в створе улицы имени города Галле в направлении выезда из города.

Представители столичной администрации уточнили, что в процессе подготовительных работ, фрезерования и укладки нового асфальтового покрытия будет ограничено движение по одной полосе.