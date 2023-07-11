Жители Башкирии оценят качество капремонта по QR-коду

В министерстве ЖКХ сообщили о запуске в регионе нового онлайн-сервиса, который дает возможность жильцам выразить свое мнение о проведенном капитальном ремонте в их доме.
Чтобы воспользоваться этим сервисом, жителям достаточно просканировать QR-код, размещенный на инфостендах в многоквартирных домах, где проводится ремонт. После сканирования QR-кода пользователь будет перенаправлен на указанный веб-сервис.
Для получения доступа к сервису необходимо авторизоваться с помощью одной из популярных социальных сетей. Это требуется для обеспечения обратной связи.
Внутри сервиса, предназначенного для оценки выполненных работ, пользователю необходимо указать адрес своего дома, выбрать виды выполненных работ и выставить оценку. Также имеется возможность написать свой комментарий и прикрепить фотографии в случае необходимости.