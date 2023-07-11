Спасатели Уфы не дали утонуть 11-летнему ребёнку

На озере Карьерном помощь спасателей потребовалась 11-летнему мальчику. Ребёнок пришёл на пляж с мамой и сразу пошёл купаться. Уверенно доплыв до буйков, мальчик внезапно начал тонуть. К счастью, спасатели вовремя заметили ребёнка и помогли ему.

Также спасателям Уфы удалось помочь 56-летнему мужчине на пляже «Песчаный». Они заметили уфимца, который неуверенно держался на воде. Спасатели подошли к нему на катере, подняли на борт и доставили к берегу. Выяснилось, что мужчина не хотел идти до паромной переправы и просто решил переплыть реку прямо с вещами. Сил ему не хватило.