В Башкирии подростки пострадали в смертельном ДТП

В Мелеузовском районе произошла крупная авария. В посёлке Зирган на улице Советской столкнулись мотоблок с тележкой и мотоцикл.
В аварии водитель мотоблока получил смертельные травмы. Помощь врачей потребовалась пяти пострадавшим. Среди них четверо – дети.
Как сообщает ИА «Башинформ», у 15-летнего мальчика диагностировали открытую рану большого пальца правой стопы, ссадины обеих колен; у его ровесника — ушибленные раны теменной части головы, закрытую травму позвоночника; 13-летнему — ушибленную рану теменной области, рваную рану наружной поверхности голеностопного сустава справа, ушиб поясничного отдела позвоночника. О травмах еще одного подростка ничего не известно. У 36-летнего пострадавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом переносицы, рваная рана стопы.
Детей в тележке повез на местный водоем искупаться дедушка. Среди пострадавших — двое его внуков, а также двое соседских мальчишек. Поездка закончилась трагедией.
Фото: ГИБДД РБ.