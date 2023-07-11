В Башкирии подростки пострадали в смертельном ДТП

Как сообщает ИА «Башинформ», у 15-летнего мальчика диагностировали открытую рану большого пальца правой стопы, ссадины обеих колен; у его ровесника — ушибленные раны теменной части головы, закрытую травму позвоночника; 13-летнему — ушибленную рану теменной области, рваную рану наружной поверхности голеностопного сустава справа, ушиб поясничного отдела позвоночника. О травмах еще одного подростка ничего не известно. У 36-летнего пострадавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом переносицы, рваная рана стопы.