В Уфе тротуары появятся там, где их никогда не было

На оперативном совещании в Уфе были объявлены улицы, на которых впервые будут установлены тротуары.

По информации муниципалитета, в этом летнем сезоне планируется провести ремонт тротуаров общей протяженностью свыше 23 тысяч погонных метров на территории башкирской столицы. Всего будет отремонтировано 38 участков улиц.

Тротуары впервые появятся в трех районах Уфы. В Демском районе будут построены тротуары протяженностью 1440 погонных метров на улице Якуба Колоса и 910 погонных метров на улице Александровка.

На улице Сосновская в Калининском районе будет постелен новый тротуар длиной 2100 погонных метров. В Октябрьском районе, в Нагаево построят два тротуара: на улицах Рощинской и Советской протяженностью 2300 и 1300 погонных метров соответственно.